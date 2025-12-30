Реклама

21:08, 30 декабря 2025Экономика

В Москве стало сложнее продать квартиру

Welcome24: Средний срок продажи квартир в России вырос
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

По итогам 2025 года в Москве вырос срок продажи квартир на вторичном рынке. О том, что в столице стало сложнее продать жилье, «Ленте.ру» рассказал генеральный директор онлайн-агентства недвижимости Welcome24 Михаил Клименков.

В этом году средний средний срок продажи составил 103 дня, или 3,5 месяца, — на 20 дней больше, чем в 2024 году. Отмечается, что однокомнатные квартиры продаются быстрее двухкомнатных (67-75 дней против 85-105 дней), а объекты с тремя и более комнатами — дольше всего (115-135 дней).

Скорость продажи также зависит от сегмента. Так, в эконом- и комфорт- сегментах ликвидность выше за счет большего объема покупателей, доступности ипотеки и прочих инструментов. В бизнес и премиум-сегментах срок экспозиции больше на 25-30 процентов.

Быстрее всего жилье продается в Алексеевском районе (53 дня), Ясенево (55 дней) и Некрасовке (56 дней), а медленнее всего — в Царицыно (430 дней), Куркино (303 дня) и Кузьминках (281 день).

Ранее министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что объемы реализации жилья в стране в 2025 году снизились.

