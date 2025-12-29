Реклама

15:44, 29 декабря 2025Экономика

В России упали продажи жилья

Министр Файзуллин: Спад продаж на рынке жилья в 2025 году не стал критическим
Лилиана Набиуллина (редактор)
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Объемы реализации жилья в России в 2025 году снизились. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» в понедельник рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, слова которого приводит РИА Новости.

«Да, конечно, сегодня падение есть», — сказал глава Минстроя, отвечая на вопросы журналистов. Однако сегодняшний спад, по его словам, не является критическим.

Причиной такого положения дел Файзуллин назвал сужение льготного кредитования и смещение акцента в направлении семейной и IT-ипотеки. Когда ключевая ставка достаточно снизится, рынок столкнется с повышенным спросом на покупку жилья, предупредил он.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал объемы выдачи ипотеки в 2025 году «испытанием для застройщиков». С января по декабрь россияне вложили в жилье четыре триллиона рублей, что, по словам вице-премьера, является минимальным показателем, при котором в отрасли не происходит коллапса. По его прогнозам, какая-то часть застройщиков не сможет справиться с ситуацией, поскольку возведение домов они осуществляют за счет средств граждан и по большей части речь идет об ипотечных кредитах.

