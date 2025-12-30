В Нальчике ликвидирован диверсант при попытке подрыва

ФСБ предотвратила подрыв газовой системы в КБР, агент Украины ликвидирован

В Кабардино-Балкарии предотвращен подрыв на участке республиканской газораспределительной системы. Об этом ТАСС сообщили в ФСБ России.

Диверсант, действовавший по заданию Украины, ликвидирован. Установлена его личность — он оказался жителем Нальчика.

Мужчина, по данным ФСБ, был завербован украинской спецслужбой. Он прошел спецподготовку в лагере Вооруженных сил Украины, где обучаются агенты для специальных операций. Затем мужчина вернулся в Россию для совершения диверсии.

При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление, по нему был открыт ответный огонь. Среди местных жителей и сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет.

При себе у диверсанта нашли самодельное взрывное устройство мощностью до пяти килограммов в тротиловом эквиваленте, автомат Fort украинского производства с боеприпасами.

Ранее ФСБ сообщила о задержании гражданина центральноазиатской страны, который готовил нападение на школу в Адыгеи.