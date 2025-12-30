В России назвали возможные цели для ответного удара после атаки на резиденцию Путина

Депутат Швыткин: Россия может ответить Украине ударами по энергетике

Россия может перейти к более серьезным ударам по энергетической инфраструктуре Украины, обеспечивающей военные нужды, в качестве ответа на атаку беспилотников на резиденцию президента Владимира Путина, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Ответом может стать наращивание ударов по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей военную составляющую. И, безусловно, продолжение наступления на всех направлениях, — сказал депутат. — В рамках переговоров вероятно и усиление требований России по гарантиям безопасности для нашей страны».

При этом важно, как подчеркнул политик, что Москва не выходит из переговорного процесса и открыта к дальнейшему диалогу.

«Очевидно что решение об ответе России и соответствующие действия будут предприниматься Минобороны страны. В определенное время и по определенным целям, наиболее чувствительным для Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — заключил Швыткин.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев пытался атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. По словам дипломата, все беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были уничтожены. Он добавил, что переговорная позиция Москвы будет пересмотрена с учетом перехода Киева к политике государственного терроризма.