17:17, 30 декабря 2025Силовые структуры

В России вынесли решение по делу о многомиллионном хищении средств из госзаказа

СКР: За многомиллионное хищение средств осуждены бизнесмены Левченко и Грунин
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В России вынесли приговор по громкому делу о многомиллионном хищении бюджетных денежных средств при выполнении гособоронзаказа. О принятом решении сообщает Следственный комитет России (СКР) в своем Telegram.

Как утверждается, доказательства, собранные Главным военным следственным управлением СКР, были представлены суду и в дальнейшем признаны достаточными для вынесения приговора. Речь идет о главе ООО ИФК «РНГС Капитал» Дмитрии Левченко и генеральном директоре ООО «Сибай» Андрее Грунине.

Все они признаны виновными по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

Установлено, что в 2022-2023 годах госзаказчиком с ООО ИФК «РНГС Капитал» и ООО «Сибай» были заключены договоры на выполнение услуг и поставку товаров на сумму более 1,3 миллиарда рублей. В тот же момент Левченко и Грунин дали ложные сведения о стоимости работ по договорам и похитили бюджетные средства на сумму свыше 500 миллионов рублей. Тем самым, как уточняется, Минобороны России был причинен огромный ущерб.

Как сообщается, следствие уже обеспечило возмещение ущерба Минобороны России в размере свыше 470 миллионов рублей. Левченко также назначили восемь лет лишения свободы в колонии общего режима, Грунину — пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, каждому осужденному придется заплатить штраф по 500 тысяч рублей.

Ранее стало известно о российском бизнесмене, который при выполнении госзаказа дал многомиллионную взятку и сам рассказал о ней. В Следственном комитете России указывали, что речь идет о бывшем главе проекта подразделения по сопровождению контрактов предприятия «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» Сергее Троценко.

