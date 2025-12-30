В российском регионе разбушевалась стихия

Гидрометцентр: На юг России обрушились снегопады

На юге Европейской России буквально разбушевалась стихия: мощный циклон принес в регион обильные снегопады, а в Сочи и Крым пришла настоящая зима. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра.

В ночь на вторник, 30 декабря, порывы ветра в Крыму достигали 27 метров в секунду. Сильный снегопад в Ростовской области оставил до 11 миллиметров осадков, в Адыгее — до 14 миллиметров. В Краснодарском крае отмечались снег, мокрый снег и дождь, была гроза.

30 декабря в Ростовской области пройдут осадки в виде мокрого снега, дождя и снега, ожидается гололедица. В Крыму 30 и 31 декабря ветер усилится до 15-20 метров в секунду, выпадут сильные осадки в виде снега и мокрого снега, ожидается метель.

30-31 декабря в Краснодарский край и Адыгею нагрянут очень сильные осадки, ожидается очень сильный снег, метель, ветер 20-25 метров в секунду, ожидается гололед.

Северный Кавказ также пострадает от снежного циклона. В начале Нового года интенсивность осадков значительно уменьшится, снегопады постепенно прекратятся, придет потепление.

Ранее жителям московского региона сообщили, что ночь с 1 на 2 января станет самой морозной за время новогодних праздников. В ночные часы столбики термометров в Москве будут держаться в пределах от минус 14 до минус 16 градусов. В Подмосковье местами похолодает до минус 19 градусов.