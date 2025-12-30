Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:00, 30 декабря 2025Экономика

В российском регионе разбушевалась стихия

Гидрометцентр: На юг России обрушились снегопады
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

На юге Европейской России буквально разбушевалась стихия: мощный циклон принес в регион обильные снегопады, а в Сочи и Крым пришла настоящая зима. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра.

В ночь на вторник, 30 декабря, порывы ветра в Крыму достигали 27 метров в секунду. Сильный снегопад в Ростовской области оставил до 11 миллиметров осадков, в Адыгее — до 14 миллиметров. В Краснодарском крае отмечались снег, мокрый снег и дождь, была гроза.

30 декабря в Ростовской области пройдут осадки в виде мокрого снега, дождя и снега, ожидается гололедица. В Крыму 30 и 31 декабря ветер усилится до 15-20 метров в секунду, выпадут сильные осадки в виде снега и мокрого снега, ожидается метель.

Материалы по теме:
Десятки городов мира под угрозой исчезновения из-за климата. К каким катастрофам готовиться миллионам их жителей?
Десятки городов мира под угрозой исчезновения из-за климата.К каким катастрофам готовиться миллионам их жителей?
28 июня 2025
Миллионы людей меняют свое питание ради будущего планеты. Какие продукты есть, чтобы не навредить природе?
Миллионы людей меняют свое питание ради будущего планеты.Какие продукты есть, чтобы не навредить природе?
19 ноября 2024

30-31 декабря в Краснодарский край и Адыгею нагрянут очень сильные осадки, ожидается очень сильный снег, метель, ветер 20-25 метров в секунду, ожидается гололед.

Северный Кавказ также пострадает от снежного циклона. В начале Нового года интенсивность осадков значительно уменьшится, снегопады постепенно прекратятся, придет потепление.

Ранее жителям московского региона сообщили, что ночь с 1 на 2 января станет самой морозной за время новогодних праздников. В ночные часы столбики термометров в Москве будут держаться в пределах от минус 14 до минус 16 градусов. В Подмосковье местами похолодает до минус 19 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о местонахождении Путина после попытки атаки на резиденцию

    Сколько еды приготовить на Новый год, чтобы не выбрасывать лишнее. Расчеты

    За некоторые новогодние подарки придется заплатить налог. Как его рассчитать

    Российский хирург оценил перспективы пересадки людям свиных органов

    Дружественный России лидер прокомментировал атаку ВСУ на резиденцию Путина

    ВСУ выпустили дроны по Краснодарскому краю

    Десятки рейсов задержались в России из-за погоды

    Кремль ответил на вопрос о доказательствах попытки удара ВСУ по резиденции Путина

    Норвежский лыжник-чемпион возмутился приездом российского тренера на международный турнир

    В Кремле отреагировали на заявление Трампа о новых ударах по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok