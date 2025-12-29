Москвичам назвали самую морозную ночь новогодних каникул

Синоптик Позднякова: Ночь на 2 января станет самой морозной за время праздников

Стремительное снижение температуры в Москве продолжится и после Нового года. Какой будет погода в праздничные каникулы, «Известиям» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Как отмечается, всю текущую неделю в Москве и области будут господствовать атлантические циклоны, которые принесут снегопады и низкое давление. По прогнозам синоптика, ночь с 1-го на 2-е января станет самой морозной за время новогодних праздников. В ночные часы столбики термометров в Москве будут держаться в пределах от минус 14 до минус 16 градусов. В Подмосковье местами Позднякова ожидает до минус 19 градусов.

В новогоднюю же ночь, как поделилась метеоролог, температура в городе составит от минус 13 до минус 15 градусов. В области показатель будет ниже, но не составит ниже минус 18 градусов. В последние дни уходящего года столицу заметет снегом — осадки будут варьироваться от небольших до умеренных. В первые числа января небо будет облачным, небольшой снегопад продолжится.

О падении атмосферного давления москвичей предупредил и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В барическую яму провалится в том числе и Санкт-Петербург. Минимальный уровень прогнозируется в ночь на 31 декабря, когда давление составит 727 миллиметров ртутного столба.