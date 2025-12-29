Москва и Петербург нырнули в барическую яму

Синоптик Леус: В Москве и Петербурге резко упало атмосферное давление

Москва и Санкт-Петербург провалились в барическую яму. Об этом жителей российских столиц в своем Telegram-канале предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На этой неделе москвичей и петербуржцев ждет резкое падение атмосферного давления. Такое явление синоптик объясняет «ныряющими» циклонами, которые охватили города с выходных, 27-28 декабря. В понедельник, 29 декабря, барометры в Москве и Петербурге опустятся до 740 миллиметров ртутного столба, что на 19-21 единицу ниже положенного. Минимальный уровень прогнозирует в ночь на 31 декабря, когда давление составит 727 миллиметров ртутного столба. Однако уже в канун Нового года показатели достигнут 752 миллиметров ртутного столба. Очередной спад атмосферного давления метеоролог ожидает 2-3 января.

Ранее москвичам рассказали, как долго продлятся обрушившиеся на мегаполис снегопады. Осадки задержатся в столице до Нового года и будут ежедневными, благодаря чему снежный покров до конца года достигнет 19 сантиметров.