Мир
02:17, 30 декабря 2025Мир

В США назвали причину затруднения мирного процесса по Украине

Слебода: Мирный процесс по Украине тормозится из-за разногласий в США и ЕС
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Мирный процесс по урегулированию конфликта на Украине тормозится из-за разногласий в правительствах США и Евросоюза (ЕС), которые хотят войны с Россией. Такую причину назвал американский аналитик Марк Слебода на своем YouTube-канале.

«Немало людей в Европе и США действительно хотят прямого военного столкновения с Россией (...) Например, в обеих палатах конгресса США большинство составляют сторонники традиционной гегемонии», — назвал причину Слебода.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Великобритания предпринимает попытки сорвать мирный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Он обратил внимание, что в любых попытках Киева уйти от диалога и компромисса виден "британский стиль".

