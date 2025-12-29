В МИД России обвинили Британию в попытках сорвать мир на Украине

Грушко заявил, что в попытках срыва мира на Украине виден стиль британцев

Великобритания предпринимает попытки сорвать мирный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает ТАСС.

«Прежде всего, здесь (в попытках срыва переговорного процесса по Украине — прим. «Ленты.ру») виден стиль британцев», — сказал дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что стороны конфликта «как никогда близки» к достижению соглашения по миру на Украине.

После этого Кремль согласился с оценкой главы Белого дома. «Конечно», — ответил пресс-секретарь российского лидера Дмирий Песков на соответсвующий вопрос.