Власти российского города назвали «душевной» неполадку с главной новогодней елкой

В мэрии Красноярска назвали «душевной» неполадку с главной новогодней елкой

В мэрии Красноярска прокомментировали неполадку, из-за которой не зажглась главная новогодняя елка города. Власти назвали момент душевным, передает «Подъем».

Елка установлена в Татышев-парке. Во время торжественного включения новогодних огней гирлянда сработала со значительной задержкой. В администрации объяснили инцидент техническими неполадками и отметили, что ничего критического не произошло.

«Этот момент стал, наоборот, очень душевным и объединяющим, когда все, кто пришел, а это не одна тысяча красноярцев, желали, чтобы елочка зажглась. И она когда зажглась, все радовались еще больше», — рассказали в мэрии. Власти добавили, что сейчас гирлянда на дереве работает без перебоев.

Ранее в Санкт-Петербурге поднялся мощный ветер, из-за которого главная новогодняя елка оказалась под угрозой обрушения. Дерево пришлось закрепить тросами.