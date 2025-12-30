Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:41, 30 декабря 2025Экономика

Власти российского города назвали «душевной» неполадку с главной новогодней елкой

В мэрии Красноярска назвали «душевной» неполадку с главной новогодней елкой
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

В мэрии Красноярска прокомментировали неполадку, из-за которой не зажглась главная новогодняя елка города. Власти назвали момент душевным, передает «Подъем».

Елка установлена в Татышев-парке. Во время торжественного включения новогодних огней гирлянда сработала со значительной задержкой. В администрации объяснили инцидент техническими неполадками и отметили, что ничего критического не произошло.

«Этот момент стал, наоборот, очень душевным и объединяющим, когда все, кто пришел, а это не одна тысяча красноярцев, желали, чтобы елочка зажглась. И она когда зажглась, все радовались еще больше», — рассказали в мэрии. Власти добавили, что сейчас гирлянда на дереве работает без перебоев.

Ранее в Санкт-Петербурге поднялся мощный ветер, из-за которого главная новогодняя елка оказалась под угрозой обрушения. Дерево пришлось закрепить тросами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин распорядился отправить российских резервистов на специальные сборы. В указе президента есть секретный пункт

    «Экономическое чудо» России оказалось недостижимым

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Рассказ готовившего нападение на российскую школу попал на видео

    Названа стоимость самой дешевой комнаты в Москве

    Отец спас 15-летнюю дочь от насильника при помощи смартфона

    Одну категорию россиян предупредили об опасных блюдах на новогоднем столе

    Лавров назвал главную цель Европы на Украине

    Подведены итоги года для рубля

    Путин направил праздничные поздравления лидерам двух стран ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok