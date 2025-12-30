Реклама

14:40, 30 декабря 2025Россия

Военкор жестко высказался о попытке ВСУ ударить по резиденции Путина

Военкор Сладков об ударе по резиденции Путина: Нужна настоящая месть
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Военкор Александр Сладков жестко высказался о попытке ВСУ ударить по резиденции президента России Владимира Путина. Об этом журналист написал в Telegram.

О попытке атаковать резиденцию российского лидера стало известно 29 декабря.

По мнению Сладкова, быстрого ответа на названный терактом налет беспилотников ждать не стоит. «Путин (...) никогда не действует под нажимом обстоятельств», — заявил военкор. Вместе с тем он выразил надежду, что ответные шаги Москвы будут болезненными для украинского военно-политического руководства. «Нам нужна настоящая месть», — подчеркнул журналист.

Ранее попытку ВСУ ударить по резиденции Владимира Путина прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска знают, чем и когда отвечать на атаку.

