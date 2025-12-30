Реклама

Врач рассказал о влиянии ожирения на работу мозга

Хирург Неймарк: Из-за ожирения может сбиваться процесс регуляции аппетита
При наборе лишнего веса меняется не только внешний вид, но и работа внутренних систем организма, предупредил бариатрический хирург, кандидат медицинских наук, Александр Неймарк. Как ожирение влияет на работу мозга, он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Ожирение влияет на мозговые центры, отвечающие за чувство голода и пищевое поведение, поэтому со временем становится все сложнее контролировать питание и образ жизни. Когда жировой ткани становится слишком много, может сбиваться и процесс регуляции аппетита. В этот момент жировые клетки начинают работать в автономном режиме, вмешиваясь в механизмы голода и насыщения», — объяснил Неймарк. Из-за этого, по его словам, обычные попытки снизить калорийность питания перестают давать ожидаемый результат, так как организм защищает запасы жира как жизненно важный ресурс. Поэтому при выраженном ожирении почти всегда наблюдается постоянное чувство голода, повышенная тяга к еде и сложности в контроле за приемом пищи.

Врач также отметил, что при увеличении процента жира в организме меняется и характер сигналов, поступающих в мозг. По его словам, у жировых клеток есть две функции — накопить и сохранить, и именно этот сигнал они отправляют человеку в головной мозг, формируя потребность в еде даже тогда, когда энергетически это уже не требуется. Таким образом организм пытается создать запас энергии на случай внезапного дефицита, и человек ничего с этим не может поделать без медицинского вмешательства, рассказал специалист.

Ранее диетологи Елена Перес и Мария Эрнандес Алкала предупредили, что не стоит садиться за новогодний стол на голодный желудок. По словам врачей, если человек весь день перед празднованием Нового года голодал, то за столом он будет употреблять пищу быстро и менее осознанно.

