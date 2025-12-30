Жене известного музыканта пришлось спасать машину из кипятка

Жене солиста Jane Air Лиссова пришлось спасать авто из кипятка в Петербурге

Жене вокалиста Jane Air Антона Лиссова пришлось спасать машину из кипятка после коммунальной аварии в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал «78 НОВОСТИ».

Авария произошла из-за прорыва трубы. В результате улицу заполнила горячая вода. Из-за низкой температуры воздуха местность заполнил густой пар, который сильно ухудшил видимость. Лиссов показал вид со своего балкона и отметил, что вода разлилась очень далеко, а его супруге пришлось перегонять авто из кипятка.

В пресс-службе компании АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» заявили, что вытекание воды на поверхность уже локализовано. Движение транспорта на участке ограничено, подача отопления в ближайших домах также приостановлена, при этом водоснабжение сохраняется. Ремонтные работы займут около 13 часов.

Ранее сообщалось, что в жилом комплексе «Сердце столицы» от застройщика «Донстрой» прорвало трубу. В результате в 38-этажном здании перестал работать лифт.