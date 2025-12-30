Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:17, 30 декабря 2025Экономика

Жене известного музыканта пришлось спасать машину из кипятка

Жене солиста Jane Air Лиссова пришлось спасать авто из кипятка в Петербурге
Александра Качан (Редактор)
Антон Лиссов

Антон Лиссов. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Жене вокалиста Jane Air Антона Лиссова пришлось спасать машину из кипятка после коммунальной аварии в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал «78 НОВОСТИ».

Авария произошла из-за прорыва трубы. В результате улицу заполнила горячая вода. Из-за низкой температуры воздуха местность заполнил густой пар, который сильно ухудшил видимость. Лиссов показал вид со своего балкона и отметил, что вода разлилась очень далеко, а его супруге пришлось перегонять авто из кипятка.

В пресс-службе компании АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» заявили, что вытекание воды на поверхность уже локализовано. Движение транспорта на участке ограничено, подача отопления в ближайших домах также приостановлена, при этом водоснабжение сохраняется. Ремонтные работы займут около 13 часов.

Ранее сообщалось, что в жилом комплексе «Сердце столицы» от застройщика «Донстрой» прорвало трубу. В результате в 38-этажном здании перестал работать лифт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о встрече с Путиным

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    МИД России заявил протест прибалтийским странам

    Популярная блогерша раскрыла секрет идеальных ног в 60 лет

    Полицейские наткнулись на изрешеченное пулями тело мужчины на популярном курорте Европы

    Названы сроки хранения новогодних блюд после застолья

    Миллиард пользователей смартфонов призвали обновиться

    Мощное землетрясение произошло в Тихом океане

    На Западе призвали Трампа дать военный ответ на попытку удара по резиденции Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok