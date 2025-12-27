Жители 38-этажного дома от застройщика «Донстрой» остались без лифта после прорыва трубы

В многоэтажном доме в жилом комплексе (ЖК) «Остров» от застройщика «Донстрой» прорвало трубу. В результате инцидента в 38-этажном здании перестал работать лифт, сообщает Telegram-канал «Все о стройке».

По словам местных жителей, управляющая компания не решает эту проблему. «Три часа мы не могли попасть в квартиру из-за прорванной трубы. В итоге пришлось подниматься пешком с коляской», — пожаловались они.

Ранее в Москве произошел пожар в строящемся ЖК «Остров». Причиной пожара стало возгорание гидроизоляции. В сеть попали кадры, на которых видно, как с территории стройки поднимается густое облако темно-серого дыма.

До этого компания «Донстрой» перенесла сроки сдачи в эксплуатацию другого своего проекта, ЖК «Остров». Сроки сдвинули почти на полтора года — теперь комплекс обещают сдать к концу марта 2026-го.