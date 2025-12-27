Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:58, 27 декабря 2025Экономика

Жители 38-этажного дома от застройщика «Донстрой» остались без лифта после прорыва трубы

В 38-этажном доме от застройщика «Донстрой» сломался лифт из-за прорыва трубы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В многоэтажном доме в жилом комплексе (ЖК) «Остров» от застройщика «Донстрой» прорвало трубу. В результате инцидента в 38-этажном здании перестал работать лифт, сообщает Telegram-канал «Все о стройке».

По словам местных жителей, управляющая компания не решает эту проблему. «Три часа мы не могли попасть в квартиру из-за прорванной трубы. В итоге пришлось подниматься пешком с коляской», — пожаловались они.

Ранее в Москве произошел пожар в строящемся ЖК «Остров». Причиной пожара стало возгорание гидроизоляции. В сеть попали кадры, на которых видно, как с территории стройки поднимается густое облако темно-серого дыма.

До этого компания «Донстрой» перенесла сроки сдачи в эксплуатацию другого своего проекта, ЖК «Остров». Сроки сдвинули почти на полтора года — теперь комплекс обещают сдать к концу марта 2026-го.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    Окружение Трампа увидело в России «золотую жилу»

    Зеленский по просьбе одного человека сменил одежду в военном стиле на костюм

    ВС России уничтожили технику ВСУ возле Краматорска

    В Швейцарии указали на суицидальный курс Германии

    Названы два главных конкурента Зеленского на выборах

    В Британии анонсировали первый за почти 20 лет визит монарха в США

    Ким Чен Ын направил Путину новогоднюю телеграмму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok