Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:38, 22 декабря 2025Экономика

Загоревшийся в Москве ЖК от «Донстроя» попал на видео

В Москве загорелся ЖК «Остров» от «Донстроя»
Александра Качан (Редактор)

В Москве произошел пожар в строящемся жилом комплексе (ЖК) «Остров» от застройщика «Донстрой». Об этом пишет Telegram-канал «Домострой».

«Остров» возводится в Мневниковской пойме и относится к бизнес-классу. По данным канала, причиной пожара стало возгорание гидроизоляции. В сеть попали кадры, на которых видно, как с территории стройки поднимается густое облако темно-серого дыма.

Ранее сообщалось, что несколько ЖК от застройщика ПИК в Москве практически утонули в мусоре. Отходы перестали помещаться в переполненные баки и скопились рядом с ними. На попавших в сеть кадрах можно увидеть, что в мусорных пакетах утонул припаркованный во дворе автомобиль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вэнс сообщил о готовности Украины к потере оставшейся части ДНР

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Оставившая четверых детей в квартире россиянка попала под следствие

    Семь человек попали в больницу после ДТП с микроавтобусом в российском регионе

    Раскрыты расценки осужденной на 15 лет экс-главы российского суда

    В России захотели сократить десятки тысяч платных мест в вузах

    Китай решил усугубить торговую напряженность с Европой

    Оценены шансы Сафонова стать лучшим в топ-5 европейских лиг по одному из показателей

    Обнаружен неожиданный побочный эффект популярного заменителя сахара

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok