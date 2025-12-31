Реклама

11:33, 31 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Любителей доедать новогодние салаты утром предупредили о «бактериальном обсеменении»

Диетолог Литвинова-Гразион: В салатах с майонезом быстро размножаются патогены
Наталья Обрядина

Фото: Freepik

Врач-диетолог «СМ-Клиника» Надежда Литвинова-Гразион рассказала, чем грозит привычка доедать новогодние салаты утром. О неочевидной опасности готовых блюд она предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

«Главная проблема заключается в быстром бактериальном обсеменении готовых блюд. В салатах, особенно содержащих майонез, сметану, яйца, мясо, колбасу или рыбу, очень быстро размножаются такие патогены, как стафилококк, сальмонелла, кишечная палочка и различные виды клостридий», — объяснила Литвинова-Гразион.

По ее словам, испорченные блюда могут привести к пищевому отравлению, а патогенные микроорганизмы могут вызывать тошноту, рвоту, диарею, боли и спазмы в животе, повышение температуры. В тяжелых случаях развивается обезвоживание и нарушение электролитного баланса, что приводит к головокружению, выраженной слабости и даже нарушениям сердечного ритма, предупредила любителей салатов диетолог.

Литвинова-Гразион подчеркнула: даже в холодильнике опасные микроорганизмы могут активно размножаться, особенно если температура не соответствует нормам или если использовались не самые свежие продукты. По ее словам, употреблять салаты на следующий день допустимо лишь в случае, если блюдо все время находилось в холодильнике при температуре не выше +4°C, а с момента приготовления прошло не более суток. В противном случае она призвала отказаться от таких салатов.

Ранее эндокринолог Маргарита Белоусова рассказала, какие риски для здоровья несет злоупотребление майонезом. По ее словам, в состав майонеза промышленного производства часто входят трансжиры, опасные тем, что повышают риск развития атеросклероза.

