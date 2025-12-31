Профессор Малинен: Бегство Зеленского с Украины возможно

Бегство президента Украины Владимира Зеленского из страны возможно, поскольку он осознает, что обречен после завершения конфликта с Россией, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Вероятность подобного развития событий он допустил в новой статье на платформе Substack.

Малинен заявил, что Зеленский пытается сорвать процесс мирного урегулирования с Россией, потому что оно выявит все его «крайне пагубные решения» и повсеместную коррупцию во время его правления. «Война ему нужна гораздо больше, чем президенту Путину. Сейчас ходят слухи, что президент Зеленский уже готовится покинуть Украину. Я в этом сомневаюсь, но такую возможность нужно учитывать», — написал профессор.

Ранее Зеленский заявил, что после окончания конфликта хочет отдохнуть. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу Fox News после встречи с президентом США Дональдом Трампом.