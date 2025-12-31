Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:12, 31 декабря 2025Мир

На Западе оценили вероятность бегства Зеленского с Украины

Профессор Малинен: Бегство Зеленского с Украины возможно

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Бегство президента Украины Владимира Зеленского из страны возможно, поскольку он осознает, что обречен после завершения конфликта с Россией, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Вероятность подобного развития событий он допустил в новой статье на платформе Substack.

Малинен заявил, что Зеленский пытается сорвать процесс мирного урегулирования с Россией, потому что оно выявит все его «крайне пагубные решения» и повсеместную коррупцию во время его правления. «Война ему нужна гораздо больше, чем президенту Путину. Сейчас ходят слухи, что президент Зеленский уже готовится покинуть Украину. Я в этом сомневаюсь, но такую возможность нужно учитывать», — написал профессор.

Ранее Зеленский заявил, что после окончания конфликта хочет отдохнуть. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу Fox News после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Отдохнуть? Я хочу отдохнуть!» Зеленский устал от конфликта и заболел после поездки на переговоры к Трампу

    На «Радиостанции Судного дня» заиграло «Лебединое озеро». Что это было

    Раскрыты жертвы сильного рубля

    Стала известна причина смертельного ДТП с участием Джошуа

    Лукашенко высказался об атаке на резиденцию Путина

    Мощный шторм обрушился на Сочи и лишил жителей света

    Поражение «Челси» принесло россиянину более 200 тысяч рублей

    На Западе оценили вероятность бегства Зеленского с Украины

    Российские прыгуны с трамплина пропустят квалификацию к ОИ из-за проблем с визами

    В России отреагировали на слова Зеленского об усталости и желании отдохнуть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok