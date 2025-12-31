Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:31, 31 декабря 2025Интернет и СМИ

На Западе рассказали о состоянии Зеленского к концу года

Боуз: Проблемы в стране ставят Зеленского в тупиковое положение
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Omar Marques / Getty Images

Накопившиеся на Украине проблемы ставят президента республики Владимира Зеленского в тупиковое положение. Об этом сообщает ирландский журналист Чей Боуз в Х.

«Масштабная коррупция внутри страны, ужасающая популярность в опросах общественного мнения и армия призывников, терпящая поражение от наступающей России», — написал он.

Бывший вице-президент вашингтонского «Евразия-центра» Эрл Расмуссен заявил об изоляции Зеленского из-за коррупции на Украине. По его словам, украинский политик находится в трудной ситуации.

В конце года Украину потряс ряд коррупционных скандалов. Все началось 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило бизнесмена Тимура Миндича, также известного как «кошелек Зеленского» в участии в коррупционной схеме. Позднее появились дела против крупных политических фигур, среди которых: экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко рассказал о покушении на Путина

    Яства со стола Ивана Грозного и любимое блюдо Петра I. Рецепты старинных угощений с пиров правителей России

    Миллионы россиян оказались в «самом загадочном статусе»

    Пять бойцов ВСУ переправились через Днепр и сдались в плен

    Предсказана погода в Москве в новогоднюю ночь

    На Западе рассказали о состоянии Зеленского к концу года

    Раскрыты безопасные для здоровья порции оливье и селедки под шубой

    Каллас высказалась о причастности Украины к попытке атаки на резиденцию Путина

    Назван год проведения микропереписи населения России

    Европа осталась «одна дома»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok