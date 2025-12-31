Названо слово года в русскоязычных соцсетях

Brand Analytics: «Нфт» названо словом 2025 года в русскоязычных соцсетях

Словом 2025 года в русскоязычном сегменте интернета стала аббревиатура «нфт», частота упоминаний которой выросла в 4,5 раза по сравнению с 2024 годом. Об этом свидетельствуют данные исследования Brand Analytics, передает ТАСС.

«Слово "нфт" в 2025 году — это 17,6 млн упоминаний в соцмедиа после вычета спама. Слово показало рост 4,5 раза. В основном — в связи со звездами в Telegram», — говорится в исследовании.

По мнению аналитиков, ключевым фактором роста популярности «нфт» стала его тесная интеграция в мессенджер Telegram, включающая запуск коллекционных подарков и NFT-стикеров на блокчейне TON. Это превратило технологию в часть повседневной социальной экономики.

В топ-15 вошли также термины, отражающие основные тренды года. На втором и третьем месте по росту популярности расположились сленговые выражения: «лабубу» (увеличение в 590 раз) и «брейнрот» (рост в 211,6 раза), обозначающий абсурдные мемы, созданные с помощью искусственного интеллекта. Популярная мем‑реакция «окак» увеличилась в популярности в 14,2 раза.

Ранее стало известно, что словосочетание «схема Долиной» и еще четыре выражения, связанные с историей продажи квартиры народной артистки РФ, внесут в словарь неологизмов 2025 года.