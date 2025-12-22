Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:25, 22 декабря 2025Россия

Словосочетание «схема Долиной» включили в словарь русского языка

«Схему Долиной» и еще четыре высказывания включили в словарь русского языка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Словосочетание «схема Долиной» и еще четыре выражения, связанные с историей продажи квартиры певицы Ларисы Долиной, включат в словарь новых словарных новообразований 2025 года. Об этом заявил РИА Новости доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН, руководитель группы «Словарей новых слов» Валерий Ефремов.

«Сначала мы зафиксировали выражение "схема Долиной" — это лето 2024 года. Дальше "эффект Долиной" — это декабрь 2024 года. Потом "бабушкина схема" — это лето 2025 года, "казус Долиной" — осень 2025 года. И "бабушкин вариант"», — рассказал собеседник агентства.

Ефремов напомнил, что подобным образом в современном языке отражалась история с «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой: вокруг этой темы возникло множество новых слов и выражений, таких как «головечеринники», которые позже начали использоваться уже вне контекста самого скандала.

Ранее Верховный суд России принял решение по делу Долиной в пользу покупательницы ее квартиры Полины Лурье. Если певица и ее родные не покинут жилплощадь добровольно в ближайшее время, Мосгорсуд рассмотрит вопрос о принудительном выселении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Швеция задержала российское судно Adler. Это не первый случай, когда страна НАТО препятствует проходу по Балтийскому морю

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    У россиян начали воровать тепло

    Тревел-блогер объяснил различия американского и российского гостеприимства

    Словосочетание «схема Долиной» включили в словарь русского языка

    Москвичи пережили самую длинную ночь в году

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    В США сравнили военные возможности НАТО и России

    19-летний юноша тайно снял на видео секс со своей девушкой и попал под суд

    Мужчине назвали опасную причину необъяснимого искривления пениса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok