Словосочетание «схема Долиной» включили в словарь русского языка

«Схему Долиной» и еще четыре высказывания включили в словарь русского языка

Словосочетание «схема Долиной» и еще четыре выражения, связанные с историей продажи квартиры певицы Ларисы Долиной, включат в словарь новых словарных новообразований 2025 года. Об этом заявил РИА Новости доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН, руководитель группы «Словарей новых слов» Валерий Ефремов.

«Сначала мы зафиксировали выражение "схема Долиной" — это лето 2024 года. Дальше "эффект Долиной" — это декабрь 2024 года. Потом "бабушкина схема" — это лето 2025 года, "казус Долиной" — осень 2025 года. И "бабушкин вариант"», — рассказал собеседник агентства.

Ефремов напомнил, что подобным образом в современном языке отражалась история с «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой: вокруг этой темы возникло множество новых слов и выражений, таких как «головечеринники», которые позже начали использоваться уже вне контекста самого скандала.

Ранее Верховный суд России принял решение по делу Долиной в пользу покупательницы ее квартиры Полины Лурье. Если певица и ее родные не покинут жилплощадь добровольно в ближайшее время, Мосгорсуд рассмотрит вопрос о принудительном выселении.