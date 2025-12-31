«Лента.ру» опубликовала подборку открыток и поздравлений с Новым годом

Сегодня, 31 декабря, наступил последний день уходящего года. А значит, уже можно поздравлять с наступающим 2026 годом всех своих близких. По китайскому гороскопу он пройдет под знаком Красной Огненной Лошади. В череде приготовлений к празднику, накрывая стол и упаковывая подарки, стоит найти время, чтобы отправить в соцсетях и мессенджерах пожелания всего светлого и доброго. «Лента.ру» подготовила красивые открытки с Новым годом, которые можно скачать бесплатно.

Красивые картинки с Новым годом

Открытка с Новым годом Изображение: Dall-E 3

Красивая картинка с Новым годом Изображение: Dall-E 3

«В этом новом году искренне надеюсь, что каждый ваш день будет наполнен теплыми встречами и душевным покоем. Пусть сердце сохранит способность радоваться простым вещам: утреннему кофе, звонкому смеху детей, тихим семейным вечерам. Верю, что следующий год принесет вам ощущение надежного тыла и взаимопонимания с самыми близкими. Пусть в вашем доме всегда пахнет свежей выпечкой и хвоей, а на душе будет светло и спокойно».

Открытка с Новым годом с теплыми словами Изображение: «Шедеврум»

Бесплатная открытка с Новым годом Изображение: Dall-E 3

«Год Лошади зовет в дорогу — пусть ваше путешествие будет полным открытий и радости! Пусть ее огненная грива осветит самые перспективные направления в вашей жизни. Смело оседлайте этот вихрь событий и управляйте своей удачей!»

Красивая открытка с Новым годом 2026 Изображение: Dall-E 3

«Наступающий год может стать для вас временем осмысленных перемен и приятных открытий. Надеюсь, в круговороте дней вы найдете место и для продуктивной работы, и для тихого отдыха в кругу самых близких. Ваше сердце способно оставаться чутким к красоте мира — к хрусту снега под ногами, к аромату хвои, к теплому свету домашнего очага. Вам откроется мудрость ценить настоящее, не переставая мечтать о будущем. Каждый новый рассвет будет приносить ощущение защищенности и радостного ожидания!»

Бесплатная открытка с Новым годом Изображение: Dall-E 3

Открытка с поздравлением с Новым годом Изображение: Dall-E 3

«Пусть наступающий год станет для вас временем, когда мечты обретают очертания, а планы превращаются в реальные достижения. Надеюсь, вы найдете время для неспешных прогулок, душевных разговоров и творчества. Пусть ваша жизнь наполнится особым ритмом — гармоничным и созвучным вашему внутреннему миру. Верится, что новые знакомства подарят интересные перспективы, а старые друзья останутся надежной опорой».

Красивая картинка с Новым годом Изображение: Dall-E 3

Картинка с поздравлением с Новым годом Изображение: Dall-E 3

«В год Красной Лошади пусть получится найти свою цель и мчаться к ней, не сбавляя темпа! Пусть ее энергия дарит вам силы для свершений, а выносливость помогает держать удар. Запаситесь смелостью — этот год для настоящих лидеров и первооткрывателей. Пусть каждый ваш день будет отмечен личной победой!»

Открытка с Новым годом Изображение: Dall-E 3

«Новый год похож на аккуратно разлинованный ежедневник, где каждая страница ждет своего наполнения. Впишите в него историю прочитанных книг, маршруты неожиданных путешествий и имена новых интересных людей. Ваш дом зазвучит не только праздничным смехом, но и содержательными беседами за чашкой вечернего чая. Можно научиться слышать не только слова, но и тишину между ними — ту самую, где рождается взаимопонимание. В финале года вы с удивлением обнаружите, как много светлых событий вместилось в эти двенадцать месяцев!»

Оригинальная открытка с Новым годом Изображение: Dall-E 3

«От всей души хочу пожелать, чтобы новый год стал для вас периодом душевного обновления и ясности. Пусть в повседневной суете всегда находится место для маленьких радостей — чтения хорошей книги, созерцания заката, приготовления любимого блюда. Надеюсь, что отношения с близкими станут еще глубже, наполнятся новыми смыслами и взаимной поддержкой. Пусть каждый рассвет приносит ощущение нового начала, а каждый вечер дарит удовлетворение от прожитого дня».

Красивая картинка с Новым годом Изображение: Dall-E 3

«Пусть год Огненной Лошади принесет вам стремительный карьерный рост и финансовое благополучие! Берите быка за рога, а Лошадь — за поводья, и смело ведите свою жизнь к изобилию. Пусть ваши амбиции находят мощную поддержку, а все риски окупаются сторицей. Вперед, к новым горизонтам!»

Бесплатная открытка с Новым годом Изображение: Dall-E 3

«Наступающий год способен принести редкое ощущение внутренней гармонии, когда мысли, слова и поступки находятся в удивительном согласии. Вы найдете свой собственный ритм жизни — неспешный и уверенный, позволяющий замечать первые почки на деревьях и изменение цвета осенней листвы. Пусть получится сблизиться с родными и друзьями, найти спокойную уверенность в завтрашнем дне и каждый вечер засыпать с легким сердцем, зная, что прожитый день был наполнен смыслом».

Открытка с Новым годом 2026 Изображение: Dall-E 3

«В новом году искренне желаю вам обрести свой собственный источник вдохновения и душевного равновесия. Пусть ваше сердце остается открытым для любви, а ум — восприимчивым к новым знаниям. Надеюсь, что вы найдете время для всего действительно важного: для развития, для помощи другим, для самопознания. Пусть ваш внутренний компас всегда указывает верное направление, а ангел-хранитель не отходит ни на шаг».

Открытка с Новым годом с теплыми словами Изображение: Dall-E 3

«В этот год Огня и Движения желаю, чтобы ваше сердце было полно страсти, а разум — гениальных идей! Пусть Лошадь принесет вам не только удачу в делах, но и романтические победы. Пусть ваша личная жизнь заиграет новыми, яркими красками. Скачите навстречу своему счастью — оно вас ждет!»

Открытка с душевным поздравлением с Новым годом Изображение: Dall-E 3

Красивая открытка с Новым годом 2026 Изображение: Dall-E 3

«Грядущий год имеет все шансы стать временем бережного отношения к себе и к окружающим. Вы научитесь вовремя делать паузы, чтобы просто посидеть у окна с кружкой горячего травяного чая. Пусть в вашем жизненном пространстве появится меньше суеты и больше осознанности в самых простых действиях. Ваше сердце сохранит открытость для тихой радости, которую дарят пение птиц за окном или удачно сложившиеся планы. И вы почувствуете, как важно иногда просто быть, а не постоянно делать!»

Открытка с Новым годом 2026 Изображение: Dall-E 3

Красивая открытка с Новым годом 2026 Изображение: Dall-E 3

«Пусть предстоящий год будет щедр на моменты, которые останутся в памяти как самые светлые воспоминания. Надеюсь, вы чаще будете собираться за большим столом с родными, делиться историями и строить планы. Пусть в вашей жизни найдется место и продуктивной работе, и творческому отдыху, и простому человеческому общению. Верится, что следующий год станет важной главой в книге вашей жизни — содержательной и счастливой».

Открытка с Новым годом с пожеланиями Изображение: «Шедеврум»

Оригинальная открытка с Новым годом Изображение: «Шедеврум»

«Год Красной Лошади — время закалять характер и проявлять свою силу! Пусть вы с легкостью преодолеете любые препятствия, как опытный наездник берет барьеры. Ваша воля будет острее сабли, а удача — вернее коня. Пусть этот год станет для вас триумфом силы духа!»

Красивая открытка с Новым годом 2026 Изображение: Dall-E 3

Красивая картинка с Новым годом Изображение: Dall-E 3

«Новый год способен развернуться как увлекательный роман, где будет место и интригующему развитию событий, и лирическим отступлениям. Вы станете внимательным читателем собственной жизни, замечая скрытые смыслы в привычных вещах. Ваше внутреннее состояние может стать подобно уютной библиотеке — с ясной структурой, мудрыми мыслями и приглушенным светом абажуров. Коллекционируйте не вещи, а моменты — запах дождя над городом, вкус свежеиспеченного хлеба, ощущение взаимной поддержки. В конце года вы с легкой грустью перелистнете последнюю страницу, уже с нетерпением ожидая продолжения!»

Картинка с поздравлением с Новым годом Изображение: Dall-E 3

Красивая открытка с Новым годом 2026 Изображение: Dall-E 3

«В наступающем году от всей души желаю, чтобы вы научились слышать голос своей души и находить радость в каждом мгновении. Пусть ваше сердце сохранит способность удивляться первому снегу, пению птиц и детскому восторгу. Надеюсь, что вы обретете мудрость отличать важное от второстепенного, а ваш внутренний голос всегда будет верным советчиком. Пусть жизнь преподносит приятные сюрпризы, а трудности закаляют характер».

Бесплатная открытка с Новым годом Изображение: «Шедеврум»

Открытка с Новым годом Изображение: «Шедеврум»

«Пусть Огненная Лошадь примчится к вашему порогу с мешком, полным здоровья, радости и благополучия! Ее копыта отобьют все невзгоды, а горячее дыхание согреет ваш дом. Надеюсь, вы пронесетесь через этот год с ветром в волосах и улыбкой на лице. К победам и мечтам — галопом!»

Открытка с Новым годом 2026 Изображение: Dall-E 3

Бесплатная открытка с Новым годом Изображение: «Шедеврум»

«Наступающий год готов подарить вам ясность мысли, которая поможет расставить все по своим местам. Пусть вы научитесь отделять важное от второстепенного, оставив в своей жизни только по-настоящему ценное. Ваши решения станут взвешенными, а поступки — последовательными, создающими прочный фундамент для будущего. В вас проснется смелость отпустить то, что отслужило свой срок, и любопытство, чтобы исследовать новые горизонты. Пусть ваша душа обретет долгожданный покой, основанный на принятии и понимании себя!»

Открытка с поздравлением с Новым годом Изображение: «Шедеврум»

«Пусть новый год станет для вас временем, когда заботы отступают перед мудростью сердца и теплом домашнего очага. Надеюсь, вы найдете свой идеальный баланс между активностью и отдыхом, между общением и уединением. Пусть в вашем доме всегда царит атмосфера взаимного уважения и готовности прийти на помощь. Верится, что следующий год подарит вам новые открытия в себе и окружающем мире».

Скачать открытку с Новым годом Изображение: Dall-E 3

«Новый год обещает быть щедрым на моменты тихого счастья, из которых складывается настоящая жизнь. Пусть в вашем доме поселится атмосфера неторопливой благожелательности, когда никто никуда не спешит и каждый может быть самим собой. Вам откроется искусство маленьких праздников — внезапного пикника среди зимы или домашнего концерта при свечах. Пусть в памяти отпечатаются не только грандиозные события, но и эти мимолетные, но такие драгоценные мгновения!»

Картинка с поздравлением с Новым годом Изображение: «Шедеврум»

«В наступающем году от всей души желаю вам простого человеческого счастья. Надеюсь, что вы чаще будете собираться за большим столом с близкими и сохраните способность радоваться мелочам!»

Красивая картинка с Новым годом Изображение: «Шедеврум»

«Искренне надеюсь, что новый год принесет вам душевное равновесие. Пусть утро начинается с улыбки, а вечер заканчивается благодарностью. Желаю, чтобы ваши таланты находили достойное применение. Ваша жизнь заслуживает ярких красок!»

Открытка с Новым годом Изображение: «Шедеврум»

Советские открытки с Новым годом

Советская открытка с Новым годом Изображение: Dall-E 3

Открытка с Новым годом в стиле СССР Изображение: Dall-E 3

«В этом новом году искренне желаю, чтобы вы чаще чувствовали, как много вокруг настоящего и прекрасного. Пусть ваше сердце сохранит способность восхищаться звездным небом, улыбкой ребенка, красотой окружающего мира. Надеюсь, что вы найдете время для развития своих талантов и помощи тем, кто в этом нуждается. Пусть каждый день приносит осознание, что жизнь — это драгоценный дар, полный удивительных возможностей».

Открытка с Новым годом в стиле СССР Изображение: Dall-E 3

Советская открытка с Новым годом Изображение: Dall-E 3

«Пусть наступающий год подарит вам ощущение прочного фундамента под ногами и крыльев за спиной. Надеюсь, вы найдете смелость следовать за мечтой и мудрость ценить то, что имеете. Пусть ваши отношения с близкими углубляются, наполняясь новыми гранями понимания. Верится, что следующий год станет временем реализации самых сокровенных стремлений и обретения внутренней гармонии».

Советская открытка с Новым годом Изображение: Dall-E 3

«В новом году от всей души желаю, чтобы вы научились видеть волшебство в обыденном и находить вдохновение в повседневном. Пусть ваше сердце остается чутким к красоте мира, а душа — открытой для новых впечатлений. Надеюсь, что вы обретете душевную гибкость, позволяющую с легкостью адаптироваться к переменам. Пусть каждый день приносит маленькие открытия, которые сделают вашу жизнь ярче и осмысленнее».

Советская открытка с Новым годом Изображение: «Шедеврум»

Открытки с символом 2026 года

Открытка с поздравлением с Новым годом Изображение: Dall-E 3

Открытка с душевным поздравлением с Новым годом Изображение: Dall-E 3

Оригинальная открытка с Новым годом Изображение: Dall-E 3

«Пусть год Огненной Лошади принесет вам мощный заряд энергии и страсти к жизни! Крепко держите поводья своей судьбы — и смело скачите к самым ярким целям. Нет сомнений: этот год будет стремительным, как бег прекрасного скакуна, и щедрым на победы. Оседлайте волну удачи, и пусть ни одно препятствие не устоит на вашем пути!»

Красивая открытка с Новым годом 2026 Изображение: Dall-E 3

Открытка с Новым годом с теплыми словами Изображение: Dall-E 3

«В год Красной Лошади мчитесь к мечте на полном скаку! Пусть ее огненная натура сожжет все трудности и сомнения, освещая путь к процветанию. Обретите силу духа этого благородного животного — и никакие преграды вам не страшны. Пусть каждая ваша идея находит стремительное воплощение!»

Открытка с Новым годом с пожеланиями Изображение: Dall-E 3

Советская открытка с Новым годом Изображение: Dall-E 3

«Пусть год Огненной Лошади станет для вас временем смелых рывков и великолепных достижений! Запрыгивайте в седло и не бойтесь самых сложных трасс — вас ждут только первые места. В делах пусть царит жаркий энтузиазм и страсть. Неситесь к успеху на всем скаку!»

Бесплатная открытка с Новым годом Изображение: Dall-E 3

Открытка с Новым годом 2026 Изображение: «Шедеврум»

«Встречайте год Красной Огненной Лошади — время действий, решений и побед! Пусть ее неукротимый нрав станет вашим союзником в покорении новых вершин. Пусть этот год будет динамичным, насыщенным и по-настоящему счастливым!»

Картинка с поздравлением с Новым годом Изображение: Dall-E 3

Открытка с Новым годом Изображение: Dall-E 3

Открытки с поздравлением с Новым годом

Красивая картинка с Новым годом Изображение: Dall-E 3

Открытка с душевным поздравлением с Новым годом Изображение: «Шедеврум»

Открытка с Новым годом в стиле СССР Изображение: Dall-E 3

«В этом новом году мне хочется пожелать вам не просто счастья, а того глубокого внутреннего удовлетворения, которое возникает, когда жизнь наполнена смыслом и теплом искренних отношений. Пусть каждый ваш день будет похож на бережно собранный коллаж из маленьких радостей. Пусть вы найдете в себе смелость отпустить все ненужное и открыть сердце для новых возможностей, которые обязательно постучатся в вашу дверь. А в трудные минуты вас согреет знание, что вас любят и ждут!»

Открытка с Новым годом 2026 Изображение: Dall-E 3

Скачать открытку с Новым годом Изображение: Dall-E 3

«Искренне надеюсь, что новый год принесет вам ясность мыслей и чистоту чувств. Пусть в вашей жизни будет место и подвигу, и тишине. Пусть ваш путь освещает звезда надежды!»

Открытка с Новым годом с теплыми словами Изображение: Dall-E 3

Картинка с поздравлением с Новым годом Изображение: Dall-E 3

«Наступающий год может стать для вас тем самым временем, когда мечты начинают сбываться не по волшебству, а благодаря вашей мудрости и упорству. Представьте его как чистый альбом, где первые страницы уже готовы заполняться яркими событиями, важными решениями и новыми знакомствами. Пусть в этом альбоме найдется место и для деловых побед, и для тихих вечеров с книгой, и для спонтанных путешествий, и для осознанного отдыха. И пусть в конце года, перелистывая эти страницы, вы с легкой грустью и чувством глубокого удовлетворения поймете — это был один из самых содержательных периодов вашей жизни».

Оригинальная открытка с Новым годом Изображение: Dall-E 3

Скачать открытку с Новым годом Изображение: Dall-E 3

«В новом году желаю вам обрести гармонию во всех ее проявлениях — в балансе между работой и отдыхом, в сочетании активности и созерцания, в умении одновременно и отдавать, и принимать. Надеюсь, ваш дом станет тем местом, где пахнет корицей и яблоками, где на полках теснятся любимые книги, где гости чувствуют себя как дома, а домочадцы — как в надежной крепости. В этом году найдется время и для неспешных прогулок в парке, и для продуктивной работы, и для общения с дорогими людьми. Пусть ваше сердце остается благодарным за все хорошее, что было, и открытым для всего светлого, что обязательно придет!»

Открытка с Новым годом с пожеланиями Изображение: «Шедеврум»

Открытка с Новым годом с пожеланиями Изображение: «Шедеврум»

«Этот новый год может стать для вас настоящим путеводителем к самому себе — к своим истинным желаниям, скрытым талантам и возможностям. Пусть у вас хватит смелости задавать себе важные вопросы и терпения — дожидаться на них ответов. И пусть каждый вечер вы засыпаете с чувством легкой усталости от продуктивного дня и сладким предвкушением нового утра».

Красивая открытка с Новым годом 2026 Изображение: «Шедеврум»

Открытка с Новым годом с пожеланиями Изображение: Dall-E 3

«В этом году хочется, чтобы было больше гармонии во всех начинаниях. Пусть работа приносит вам удовлетворение, а отдых — восстановление сил. Надеюсь, что вы найдете время для прогулок и размышлений. Ваше сердце пусть остается открытым для любви!»

Открытка с душевным поздравлением с Новым годом Изображение: Dall-E 3

Открытка с Новым годом с теплыми словами Изображение: «Шедеврум»

«Пусть наступающий год будет щедр на теплые встречи и душевные разговоры, а вы чаще будете слышать слова поддержки от близких. Верится, что ваша доброта вернется к вам сторицей. Ваш внутренний мир заслуживает восхищения!»

Красивая открытка с Новым годом 2026 Изображение: Dall-E 3

Оригинальная открытка с Новым годом Изображение: Dall-E 3

«В новом году от всей души хочу для вас светлой любви и трепетной нежности. Пусть отношения с близкими становятся глубже с каждым днем. Надеюсь, что ваше сердце сохранит способность восхищаться красотой мира. Пусть душа поет от счастья!»

Открытка с поздравлением с Новым годом Изображение: Dall-E 3

Красивая открытка с Новым годом 2026 Изображение: «Шедеврум»

«В наступающем году желаю вам того прочного душевного спокойствия, которое не нарушают внешние обстоятельства. Пусть оно станет надежным фундаментом для всех ваших начинаний и смелых решений. Пусть в вашем мире находится место и для продуктивного одиночества, и для душевного общения, и для творческого поиска, и для простого человеческого счастья».

Открытка с поздравлением с Новым годом Изображение: «Шедеврум»

Оригинальная открытка с Новым годом Изображение: Dall-E 3

«Пусть новый год станет для вас временем осознанного проживания каждого дня, когда вы не просто существуете, а по-настоящему чувствуете вкус жизни. Представьте, что ваша душа — это сад, где нужно бережно ухаживать за каждым ростком доброты, каждым цветком любви, каждым деревом мудрости. В этом саду будут и солнечные поляны радости, и тенистые аллеи размышлений, и бурные ручьи вдохновения. Пусть вы найдете время для всего, что делает человека по-настоящему богатым: для самопознания, для помощи ближним, для творчества».

Красивая открытка с Новым годом 2026 Изображение: Dall-E 3

Открытка с Новым годом Изображение: Dall-E 3

«В этом новом году желаю вам того глубокого внутреннего света, который способен рассеять любую тьму и согреть самые замерзшие сердца. Пусть ваша жизнь наполнится особенными моментами, которые останутся в памяти как драгоценные жемчужины!»

Открытка с душевным поздравлением с Новым годом Изображение: Dall-E 3

Скачать открытку с Новым годом Изображение: «Шедеврум»

«Наступающий год может стать для вас временем собирания камней — тех самых, что лягут в фундамент вашего будущего благополучия. Пусть это будут не холодные камни меркантильных расчетов, а теплые, живые камни мудрых решений, искренних отношений и добрых поступков. Пусть у вас хватит смелости строить именно ту жизнь, о которой вы мечтаете, не оглядываясь на чужие мнения и стереотипы!»

Открытка с поздравлением с Новым годом Изображение: «Шедеврум»

Картинка с поздравлением с Новым годом Изображение: Dall-E 3

«В новом году желаю вам обрести ту удивительную гармонию, когда работа приносит удовлетворение, отдых — восстановление сил, общение — радость, а одиночество — душевный покой. Пусть ваши дни наполнятся тем особенным смыслом, который рождается на стыке внешней активности и внутренней работы души. Будьте счастливы!»

Открытка с Новым годом с теплыми словами Изображение: Dall-E 3

«Надеюсь, в наступающем году вы найдете свой собственный путь к счастью — не навязанный обществом, а идущий из самых глубин вашего существа. Пусть ваши отношения с близкими станут только лучше, работа спорится, а здоровье не подводит. Удачи и радости!»

Открытка с душевным поздравлением с Новым годом Изображение: Dall-E 3

Открытка с Новым годом 2026 Изображение: «Шедеврум»

«Пусть грядущий год станет для вас временем созидания — не только внешнего, но и внутреннего. Созидания крепкой семьи, где царят любовь и взаимопонимание. Созидания успешной карьеры, основанной на таланте и трудолюбии. Созидания душевного покоя, вырастающего из добрых дел и хорошего отношения к окружающим — и себе!»

Открытка с Новым годом в стиле СССР Изображение: Dall-E 3

Скачать открытку с Новым годом Изображение: Dall-E 3

Стильные открытки с Новым годом

«Пусть новый год станет для вас временем приятных открытий и смелых решений. Желаю, чтобы ваши мечты обретали реальные очертания. Верится, что каждый месяц принесет что-то особенное. Ваш оптимизм пусть станет надежным компасом!»

Красивая открытка с Новым годом 2026

Открытка с Новым годом с пожеланиями

«В новом году искренне надеюсь, что здоровье станет вашим верным спутником. Пусть каждый день приносит радость от простых вещей — утреннего кофе, звонкого смеха, хорошей музыки. Верю, что ваше сердце сохранит тепло и отзывчивость. Пусть удача станет постоянной гостьей в вашем доме».

Скачать открытку с Новым годом

«От всей души хочу, чтобы наступающий год подарил вам ощущение защищенности и покоя. Пусть в вашей семье царят взаимопонимание и нежность. Надеюсь, что каждый новый рассвет будет приносить приятные ожидания. Ваш дом пусть всегда будет полной чашей».

Открытка с Новым годом 2026

Открытка с Новым годом

«В этом году желаю вам мудрости отличать важное от второстепенного. Пусть сердце подсказывает верные решения в сложные моменты. Надеюсь, что вы найдете время для душевного общения и творчества. Ваша жизнь заслуживает быть наполненной смыслом».

Открытки со стихами на Новый год

Открытка со стихами с Новым годом Изображение: «Шедеврум»

Картинка с поздравлением в стихах с Новым годом Изображение: Dall-E 3

«Пусть Новый год вам принесет

Улыбки, счастье и везение.

И в доме пусть уют живет,

И исчезают все сомнения!»

Стихи с поздравлением на Новый год Изображение: Dall-E 3

Стихи с поздравлением на Новый год Изображение: Dall-E 3

«Пусть елка ярко засверкает,

И ночь волшебная настанет.

И пусть печаль не огорчает —

Удача пусть в делах нагрянет!»

Открытка со стихами с Новым годом Изображение: Dall-E 3

Открытка со стихами с Новым годом Изображение: Dall-E 3

«Пусть новый год тебе, как другу,

Подарит много светлых дней.

И пусть уходят прочь недуги,

И станет жизнь еще светлей!»

Картинка с поздравлением в стихах с Новым годом Изображение: Dall-E 3

«Желаю в этот Новый год

Тепла, уюта и добра.

Пускай вас сказка в доме ждет

И будет жизнь щедра!»

Стихи с поздравлением на Новый год Изображение: «Шедеврум»

«Под звон бокалов в свете ели

Забудьте горести и зло.

Сердца чтоб радостью запели,

Плохое чтобы все ушло!»

Открытка со стихами с Новым годом Изображение: «Шедеврум»

«Под бой курантов загадай

Мечты заветные свои.

И этот Новый год встречай

В кругу друзей и всей семьи!»