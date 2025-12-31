Реклама

Раскрыты потери ВСУ у ЛНР за 2025 год

Марочко: За 2025 год ВСУ потеряли более 350 тыс. солдат и наемников у ЛНР
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

За прошедший год Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 350 тысяч солдат и наемников в ходе боев на рубежах Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в беседе с ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Санитарные и безвозвратные потери противника на рубежах ЛНР за год составили порядка 353 595 украинских боевиков и наемников», — поделился Марочко, отметив, что больше всего человек ВСУ потеряли в Харьковской области.

Кроме того, по словам эксперта, противник понес значительные потери в технике — российскими войсками уничтожено 424 танка, более 3 тысяч орудий полевой артиллерии, почти 2 тысячи станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и более 15,5 тысячи различных боевых машин.

Ранее на Украине заявили об ускорении наступления Вооруженных сил России в 15 раз.

