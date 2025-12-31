Россиянам рассказали о правилах мойки авто зимой

«Авито Авто»: Без мойки зимой на авто появляются микроцарапины и разводы

Пренебрежение мойкой авто зимой может привести к ухудшению его внешнего вида, предупредили в разговоре с «Лентой.ру» эксперты «Авито Авто». Они также назвали важным выбор правильного места и времени.

«Зимой в дорожной грязи содержатся соли, техническая химия и мелкий абразив, которые со временем ухудшают состояние и внешний вид авто. Если неделями не смывать эту смесь, на панелях могут появляться вкрапления ржавчины, микроцарапины и матовые разводы, — предупредили в исследовании. — Но, чем холоднее на улице, тем аккуратнее нужно подходить к мойке. Даже при небольшом минусе стоит выбирать только крытые автомойки в теплом помещении».

Эксперты объяснили, что вода, превращаясь в лед, забивается в микротрещины на поверхности авто, резиновых уплотнителях, что приводит к постепенному их разрушению. При температуре ниже 20 градусов мойку стоит отложить. К появлению микротрещин, как выяснилось, приводит и контраст между промерзшим металлом и горячей водой, поэтому перед мойкой автомобиль стоит прогреть.

«Зимой важно не только сбить дорожную грязь водой, но и растворить химический и солевой налет. Для этого в сервисах переходят на специальные пену и шампуни. Если мойка ручная, лучше использовать мягкую губку или тряпку из микрофибры и классический «двухведерный» подход: в одном ведре сделайте раствор шампуня, в другое наберите чистую воду для ополаскивания тряпки после каждого участка – это помогает не водить песок и грязь по лаку и снижает риск появления царапин», — объяснили эксперты.

Они также напомнили о необходимости тщательно просушить автомобиль с помощью сжатого воздуха или естественным путем. Кроме этого, специалисты рекомендовали не пренебрегать нанесением защитного состава.

