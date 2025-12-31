Реклама

06:00, 31 декабря 2025

Россиянам рассказали о правилах мойки авто зимой

«Авито Авто»: Без мойки зимой на авто появляются микроцарапины и разводы
Наталия Белова
Наталия Белова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Пренебрежение мойкой авто зимой может привести к ухудшению его внешнего вида, предупредили в разговоре с «Лентой.ру» эксперты «Авито Авто». Они также назвали важным выбор правильного места и времени.

«Зимой в дорожной грязи содержатся соли, техническая химия и мелкий абразив, которые со временем ухудшают состояние и внешний вид авто. Если неделями не смывать эту смесь, на панелях могут появляться вкрапления ржавчины, микроцарапины и матовые разводы, — предупредили в исследовании. — Но, чем холоднее на улице, тем аккуратнее нужно подходить к мойке. Даже при небольшом минусе стоит выбирать только крытые автомойки в теплом помещении».

Эксперты объяснили, что вода, превращаясь в лед, забивается в микротрещины на поверхности авто, резиновых уплотнителях, что приводит к постепенному их разрушению. При температуре ниже 20 градусов мойку стоит отложить. К появлению микротрещин, как выяснилось, приводит и контраст между промерзшим металлом и горячей водой, поэтому перед мойкой автомобиль стоит прогреть.

«Зимой важно не только сбить дорожную грязь водой, но и растворить химический и солевой налет. Для этого в сервисах переходят на специальные пену и шампуни. Если мойка ручная, лучше использовать мягкую губку или тряпку из микрофибры и классический «двухведерный» подход: в одном ведре сделайте раствор шампуня, в другое наберите чистую воду для ополаскивания тряпки после каждого участка – это помогает не водить песок и грязь по лаку и снижает риск появления царапин», — объяснили эксперты.

Они также напомнили о необходимости тщательно просушить автомобиль с помощью сжатого воздуха или естественным путем. Кроме этого, специалисты рекомендовали не пренебрегать нанесением защитного состава.

Ранее сообщалось, что по итогам ноября 2025 года суммарные траты россиян на покупку новых автомобилей выросли на 21,5 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. За отчетный период россияне потратили на покупку новых машин в общей сложности 452,6 миллиарда рублей.

