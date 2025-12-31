Пассажиры остановленного 12 часов назад поезда остались без доступа к туалетам

У пассажиров поезда, остановленного в Краснодарском крае нет доступа к туалетам

Пассажиры поезда, который больше 12 часов стоит в Краснодарском крае, не имеют доступа к туалетам и горячей еде. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня» со ссылкой на слова одной пассажирки.

«Со стороны РЖД никаких действий, только утром начальник поезда дала бич-пакета два детям. Буквально заблокированы тут. К вечеру вагон остынет совсем. И еду не продают — просто кипяток», — сказано в публикации.

Отмечается, что уборные в остановленном поезде открыты, но они переполнены и воспользоваться ими невозможно. По словам пассажирки, до ближайшей станции 500 метров. «Молодые ушли, а пенсионеры и такие, как я, сидим», — сказала она. Пассажирка едет с детьми.

Ночью 31 декабря стало известно, что на Кубани остановили поезд Ростов — Адлер. Новостной канал Северо-Кавказской железной дороги сообщал, что задерживается 18 пассажирских поездов, а в ликвидации последствий участвуют более 100 железнодорожников. Отмечалось, что это произошло из-за аномальных снегопадов.