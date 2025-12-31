В Госдуме высказались о необходимости гарантий безопасности России от США

Депутат Журова: России не нужны гарантии безопасности от США

Если гарантии безопасности для России означают ввод войск НАТО на территорию страны, на это президент Владимир Путин не согласится, заявила депутат Госдумы Светалана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Журова указала, что прекратить атаки со стороны Украины поможет только мирный переговорный процесс, доведенный до конца. Кроме того, депутат считает, что у США не хватит инструментов для сдерживания агрессии Киева.

«Не знаю, будет ли Украина слушать США, потому что есть Европа, которая тут же Киев поддержит. То есть тут только воли США недостаточно. Они переключатся сразу на Европу и будут опять искать у них поддержку. У России есть цели — выполнить задачи спецоперации. И, конечно же, прийти к мирному договору, потому что Украина — это наш братский народ», — сказала парламентарий.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать госрезиденцию Путина на Валдае. По словам политика, массированная атака произошла в ночь на 29 декабря 2025 года. Информации о пострадавших не поступало.

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался признать причастность Вооруженных сил Украины (ВСУ) к атаке на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.