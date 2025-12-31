Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:32, 31 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме высказались о необходимости гарантий безопасности России от США

Депутат Журова: России не нужны гарантии безопасности от США
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Если гарантии безопасности для России означают ввод войск НАТО на территорию страны, на это президент Владимир Путин не согласится, заявила депутат Госдумы Светалана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Журова указала, что прекратить атаки со стороны Украины поможет только мирный переговорный процесс, доведенный до конца. Кроме того, депутат считает, что у США не хватит инструментов для сдерживания агрессии Киева.

«Не знаю, будет ли Украина слушать США, потому что есть Европа, которая тут же Киев поддержит. То есть тут только воли США недостаточно. Они переключатся сразу на Европу и будут опять искать у них поддержку. У России есть цели — выполнить задачи спецоперации. И, конечно же, прийти к мирному договору, потому что Украина — это наш братский народ», — сказала парламентарий.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать госрезиденцию Путина на Валдае. По словам политика, массированная атака произошла в ночь на 29 декабря 2025 года. Информации о пострадавших не поступало.

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался признать причастность Вооруженных сил Украины (ВСУ) к атаке на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еще пять российских спортсменов получили нейтральный статус. Что это значит?

    На «Радиостанции Судного дня» заиграло «Лебединое озеро». Что это было

    Раскрыты жертвы сильного рубля

    В Госдуме высказались о необходимости гарантий безопасности России от США

    Раскрыта причина более крепкой памяти в пожилом возрасте

    Бывший премьер Украины назвал подвохи при проведении выборов в стране

    На Украине сравнили Путина и Трампа со Сталиным и Рузвельтом

    Раскрыты потери ВСУ у ЛНР за 2025 год

    Си Цзиньпин заявил о готовности вместе с Путиным добиваться новых достижений в 2026 году

    Поведению Зеленского нашли историческое объяснение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok