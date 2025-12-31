Константинов назвал блефом слова Зеленского о готовности уйти из власти

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов назвал блефом заявление украинского лидера Владимира Зеленского о готовности уйти с поста президента Украины. Об этом передает РИА Новости.

«Зеленский блефует. Он сам не уйдет из власти, его оттуда вынесут только вперед ногами», — заявил парламентарий.

По словам Константинова, Зеленский осознает, что его время президентства истекло, и поэтому ему надо бежать с Украины. «Уверен, поиском подходящего места он сейчас активно занят», — отметил чиновник.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что 2026-й станет годом завершения украинского конфликта. По его словам, кризис на Украине продлился долго, поэтому финансовые и военные ресурсы Киева значительно ослабли, чтобы продолжать конфликт.