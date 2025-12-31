Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:25, 31 декабря 2025Россия

В Крыму назвали готовность Зеленского уйти из власти блефом

Константинов назвал блефом слова Зеленского о готовности уйти из власти
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Peter Morrison / AP

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов назвал блефом заявление украинского лидера Владимира Зеленского о готовности уйти с поста президента Украины. Об этом передает РИА Новости.

«Зеленский блефует. Он сам не уйдет из власти, его оттуда вынесут только вперед ногами», — заявил парламентарий.

По словам Константинова, Зеленский осознает, что его время президентства истекло, и поэтому ему надо бежать с Украины. «Уверен, поиском подходящего места он сейчас активно занят», — отметил чиновник.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что 2026-й станет годом завершения украинского конфликта. По его словам, кризис на Украине продлился долго, поэтому финансовые и военные ресурсы Киева значительно ослабли, чтобы продолжать конфликт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Отдохнуть? Я хочу отдохнуть!» Зеленский устал от конфликта и заболел после поездки на переговоры к Трампу

    На «Радиостанции Судного дня» заиграло «Лебединое озеро». Что это было

    Раскрыты жертвы сильного рубля

    Раскрыта дата встречи глав МИД стран G20

    В Госдуме призвали Грузию не идти на поводу у стран-русофобов

    В Крыму назвали готовность Зеленского уйти из власти блефом

    В Британии назвали «Иронию судьбы» одним из лучших новогодних фильмов

    Захарова назвала глупостью года заявление Стубба о «победе» над СССР

    В Китае высказались о последствиях атаки на резиденцию Путина

    Во Франции раскритиковали новое решение Зеленского по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok