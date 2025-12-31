Подполковник Дэвис заявил о решающей фазе конфликта на Украине

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что украинский конфликт переходит в завершающую стадию. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Дэвис спрогнозировал, что линия фронта будет сдвигаться все дальше на запад. По его словам, украинским властям сложно заставить людей идти в зону боевых действий, поэтому численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) сокращается, что делает армию слабее.

«А темпы наступления России растут. <…> За последние 24 полных месяца не было такого места, где украинцы могли бы дать отпор русским и удержаться. Ни одного. И теперь ситуация набирает обороты», — объявил он.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского уличили в попытках затянуть конфликт с Москвой. С таким мнением выступил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.