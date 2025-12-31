Реклама

05:55, 31 декабря 2025Россия

Зеленского уличили в попытках затянуть конфликт на Украине

Глава РФПИ Дмитриев: Зеленский прибегает к уловкам для затягивания конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Reuters

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается затянуть конфликт. Об этом Дмитриев написал в социальной сети X.

Дмитриев заявил, что Зеленский прибегает к уловкам для затягивания украинского кризиса.

«Зеленский проигрывает, прибегая к уловкам, чтобы затянуть конфликт и [отсрочить] неизбежное — это обходится Украине безумно дорого», — указал он.

Ранее Зеленский заявил, что размещение войск США на Украине станет сильной гарантией безопасности. По его словам, Киев в будущем обсудит этот вопрос с американским президентом Дональдом Трампом и представителями стран «коалиции желающих».

