19:01, 30 декабря 2025

Зеленский высказался о размещении на Украине войск США

Зеленский: Размещение войск США на Украине станет сильной гарантией безопасности
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Размещение миротворческих войск США на Украине станет сильной гарантией безопасности в случае, если такое решение будет принято. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram издание «РБК-Украина».

«Это войска США, и поэтому именно Америка принимает такие решения. (...) Мы бы хотели этого. Это была бы сильная позиция в плане гарантий безопасности», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что Украина намерена в будущем обсудить этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом и представителями стран «коалиции желающих».

Ранее о готовности США разместить войска на Украине заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, подобные заявления из Вашингтона «вселяют надежду» на урегулирование конфликта в ближайшем будущем.

