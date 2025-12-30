Премьер Польши заявил о готовности США разместить войска на Украине

Премьер Польши Туск: США заявили о готовности разместить войска на Украине

Представители США заявили о готовности разместить войска на Украине в рамках гарантий безопасности после завершения конфликта. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает газета Wiadomości.

«Ключевым итогом последних дней стало заявление США — и это, очевидно, нечто новое, некоторые даже были удивлены — о готовности участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине после заключения мирного договора, включая присутствие американских войск, например, на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией», — сказал он.

Польский премьер отметил, что подобные заявления из Вашингтона «вселяют надежду» на урегулирование конфликта в ближайшем будущем.

Ранее Туск заявил, что мир на Украине может быть достигнут в течение нескольких недель, но для этого Киеву придется пойти на компромисс по вопросу территорий.