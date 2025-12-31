Полковник Макгрегор заявил об угрозе жизни Зеленского после попыток атаковать РФ

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что после попыток Киева атаковать Россию президент Украины Владимир Зеленский потерял иммунитет собственной безопасности. Об этом он высказался в интервью Дэниелу Дэвису, опубликованном на его YouTube-канале.

Макгрегор предупредил, что Зеленский может быть ликвидирован в ближайшие дни.

«Если бы я был Зеленским, я бы больше не рассчитывал на иммунитет. <...> Если бы я был Зеленским и его соратниками, я бы очень беспокоился о своем существовании в ближайшие дни», — отметил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с попыткой Вооруженных сил Украины атаковать резиденцию Путина. Он подчеркнул, что Москва ужесточит переговорную позицию по Украине и не будет сообщать публично, как именно это сделает.

