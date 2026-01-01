Реклама

Бывший советник Зеленского назвал главную цель Украины

Арестович заявил, что главная цель Украины победить Трампа, а не Путина
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleksii Chumachenko / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) считает, что Киев и его западные союзники рассчитывают не на окончание войны, а на потерю власти президентом США Дональдом Трампом. Его слова приводит «Политика Страны».

«Они исходят из того, что у России грандиозные экономические проблемы. Расчет украинской власти: РФ развалится, Трамп проиграет демократам. Европе нужно, чтобы Украина воевала еще два года», — заявил он.

Арестович отметил, что главная цель — «не [президента России Владимира] Путина победить, а справиться с Трампом». По его словам, это связано с тем, что президент США меняет мировой порядок. Кроме того, отметил бывший советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского, Европе выгодно, чтобы Киев продолжал военные действия, так как развернуты масштабные инфраструктурные и военные программы, на которых «хочется заработать».

Ранее Трамп заявил, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо решить еще несколько сложных вопросов. О каких именно вопросах идет речь, глава государства не уточнил.

