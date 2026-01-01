Десятки рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за атаки БПЛА

Более 60 рейсов задержали в столичных аэропортах на фоне атаки БПЛА на Москву

Более 60 рейсов задержали в столичных аэропортах на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

В связи с массовыми задержками и отменами Ространснадзор взял под контроль ситуацию в аэропортах Московского авиаузла: «В зоне особого внимания — соблюдение прав пассажиров и требований федеральных авиационных правил при возникновении задержек», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Около 20:00 по московскому времени сообщалось, что число дронов, сбитых системой противовоздушной обороны на подлете к Москве, за вечер достигло 15.