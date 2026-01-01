Возросло число сбитых на подлете к Москве беспилотников

Уничтожены 15 беспилотников, летевшие на Москву

Число дронов, сбитых системой противовоздушной обороны на подлете к Москве, за вечер достигло 15. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Сообщения об уничтожении дронов начали появляться с 19:00. В 19:07 Собянин сообщил еще об одном уничтоженном беспилотнике, спустя менее чем полчаса — об отражении атаки еще трех дронов. В 19:51 появились данные о том, что системой ПВО Минобороны сбиты пять беспилотников, летевших на столицу. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. В 20:01 Собянин опубликовал сообщение о том, что отражена атака четырех БПЛА.

Каких-либо иных деталей градоначальник не привел.

Ранее сообщалось, что обломки сбитого БПЛА повредили окна в многоквартирном доме в Сочи. Мэр города Андрей Прошунин рассказал, что была пресечена попытка атаки Вооруженных сил Украины на город. Беспилотник противника был уничтожен, однако в многоквартирном доме оказались повреждены окна. Пострадавших нет.