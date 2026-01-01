Обломки беспилотника повредили многоквартирный дом в российском городе

Мэр Сочи Прошунин: Обломки сбитого БПЛА повредили окна в многоквартирном доме

Обломки сбитого БПЛА повредили окна в многоквартирном доме в Сочи, сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что была пресечена попытка атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. Беспилотник противника был уничтожен, пострадавших нет. Однако в многоквартирном доме на Сухумском шоссе в Хосте оказались повреждены окна в квартире на седьмом этаже, по прилегающей территории разбросаны осколки.

Администрация города поможет жильцам пострадавшего дома восстановить остекление.

Ранее стало известно, что 10 пострадавших в результате атаки ВСУ на Хорлы в Херсонской области эвакуированы в Крым. Пять детей находятся в Республиканской детской клинической больнице. У всех госпитализированных минно-взрывные травмы.

Как заявил между тем МИД России, Киев атаками на российские регионы пытается отвлечь внимание от провалов на фронте.

