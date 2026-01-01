Реклама

18:19, 1 января 2026

Названа главная цель украинских атак на российские регионы

МИД России: Киев атаками на РФ пытается отвлечь внимание от провалов на фронте
Варвара Кошечкина
Фото: Telegram-канал губернатора Владимира Сальдо

Киев атаками на российские регионы пытается отвлечь внимание от провалов на фронте. Такую цель, комментируя удар по поселку Хорлы Херсонской области, назвал МИД РФ, заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Каждый день силами ПВО Минобороны России отражаются попытки атак беспилотников ВСУ по регионам нашей страны, в том числе столице — сегодня их было порядка 10. Цель таких попыток — отвлечь внимание от провалов ВСУ на фронте», — сказано в заявлении.

Отмечается, что Украина осуществила целенаправленную атаку БПЛА на кафе и гостиницу в Хорлах, где местные жители встречали Новый год. Жертвами стали по меньшей мере 24 человека, десятки ранены. МИД обратил внимание, что атака произошла на фоне того, как украинский президент Владимир Зеленский заявлял о стремлении к миру.

Ранее появились фото атаковавшего Хорлы беспилотника. Вооруженные силы Украины для удара по гостинице и кафе использовали дроны самолетного типа, способные нести до 15 килограммов взрывчатки. На месте удара остаются мотор и другие детали дронов. На обломках БПЛА можно увидеть надписи на украинском языке.

