22:49, 1 января 2026

Дмитриев пожалел европейцев после слов фон дер Ляйен

Дмитриев: Глава ЕК обещает активнее работать над самоубийством Запада
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил европейцам сочувствие после обещания главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен работать усерднее. Об этом он написал в соцсети X.

Ранее фон дер Ляйен ранее опубликовала в соцсети свое поздравление с Новым годом. В частности, политик заверила европейцев, что она и ее команда «продолжат упорно работать над укреплением Европы».

«Бедные европейцы, поскольку Урсула обещает в 2026 году еще активнее работать над самоубийством западной цивилизации», — отметил Дмитриев.

Ранее СМИ написали, что шансы Украины завершить переговоры по вступлению в Европейский союз к 2028 году оцениваются как маловероятные. Также утверждалось, что в 2025 году Украина не добилась значимого прогресса на пути к вступлению в ЕС.

При этом сама фон дер Ляйен заявила, что вступление страны в Европейский союз является ключевой гарантией безопасности для Киева.

