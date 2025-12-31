Оценены шансы Украины завершить переговоры по вступлению в ЕС к 2028 году

Politico: Украина не сможет завершить переговоры по вступлению в ЕС к 2028 году

Шансы Украины завершить переговоры по вступлению в Европейский союз (ЕС) к 2028 году оцениваются как маловероятные. Об этом пишет Politico.

По данным издания, в 2025 году Украина не добилась значимого прогресса на пути к вступлению в ЕС. Несмотря на призывы Брюсселя ускорить реформы в сфере верховенства закона и борьбы с коррупцией, в контексте евроинтеграции в стране ничего не изменилось. В связи с этим журналисты пришли к выводу, что Киев, скорее всего, не сможет достичь «и без того амбициозной цели» по завершению переговоров по вступлению в Евросоюз к 2028 году.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала вступление Украины в ЕС ключевой гарантией безопасности для Киева. Сославшись на опыт предыдущих волн расширения, политик добавила, что вступление Украины в Евросоюз якобы принесет пользу другим странам объединения.

Однако в октябре европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Марта Кос заявила, что ЕС не может принять в свой состав «новое государство, которое на самом деле не на 100 процентов придерживается принципа верховенства права». Украине же, по ее словам, предстоит «тяжелая работа» по введению реформ.