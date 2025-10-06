Невозможность вступления Украины в ЕС объяснили

Кос: ЕС не может принять Украину, которая не придерживается верховенства права

Европейский союз (ЕС) не может принять в свой состав Украину, которая не соблюдает принцип верховенства права. Об этом заявила европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Марта Кос в интервью агентству Reuters.

«ЕС не может принять в свой состав новое государство, которое на самом деле не на 100 процентов придерживается принципа верховенства права», — сказала она.

Кос добавила, что «одной из частей проявления любви является проявление настоящей строгости». Она объяснила, что Украине предстоит «тяжелая работа» по введению реформ в различных областях: от сельского хозяйства до охраны окружающей среды.

Ранее депутат Европарламента Гаральд Вилимски призвал лишить Украину статуса кандидата в ЕС после принятия закона, ликвидирующего Национальное антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский также предупредил, что Украина не сможет претендовать на вступление в Евросоюз, если будет коррумпированной страной.