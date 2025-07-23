В Европарламенте задумали лишить Украину статуса кандидата в ЕС

Депутат Европарламента Вилимски призвал лишить Украину статуса кандидата в ЕС

Депутат Европарламента Гаральд Вилимски призвал лишить Украину статуса кандидата в ЕС после принятия закона, ликвидирующего Национальное антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины. Об этом говорится в заявлении на сайте Австрийской партии свободы (АПС).

«Раз и навсегда на этой неделе стало ясно, что Украина в ее нынешнем состоянии не должна даже приближаться к вступлению в ЕС. Мы, свободные люди, уже давно и неоднократно указывали на структурную коррупцию в Украине, но многие стороны игнорировали ее или высмеивали за это» — заявил он.

По его словам, это решение Киева стало пощечиной всем, кто надеялся на демократические реформы, и явным доказательством того, что «ни о каких европейских стандартах там не может быть и речи».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект, который предполагает ограничение полномочий НАБУ и САП.

При этом французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Хаддад призвал Зеленского отменить подписанный им закон, ограничивающий автономию антикоррупционных ведомств.