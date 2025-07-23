Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:52, 23 июля 2025Мир

В Европарламенте задумали лишить Украину статуса кандидата в ЕС

Депутат Европарламента Вилимски призвал лишить Украину статуса кандидата в ЕС
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Депутат Европарламента Гаральд Вилимски призвал лишить Украину статуса кандидата в ЕС после принятия закона, ликвидирующего Национальное антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины. Об этом говорится в заявлении на сайте Австрийской партии свободы (АПС).

«Раз и навсегда на этой неделе стало ясно, что Украина в ее нынешнем состоянии не должна даже приближаться к вступлению в ЕС. Мы, свободные люди, уже давно и неоднократно указывали на структурную коррупцию в Украине, но многие стороны игнорировали ее или высмеивали за это» — заявил он.

По его словам, это решение Киева стало пощечиной всем, кто надеялся на демократические реформы, и явным доказательством того, что «ни о каких европейских стандартах там не может быть и речи».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект, который предполагает ограничение полномочий НАБУ и САП.

При этом французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Хаддад призвал Зеленского отменить подписанный им закон, ограничивающий автономию антикоррупционных ведомств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Гоните его с поста!» Зеленский подписал противоречивый закон и вызвал протесты на Украине. Почему это может разгневать Трампа?

    Российские подростки подрались с пассажирами автобуса и попали на видео

    Пушилин рассказал о звонках украинских делегатов на Запад во время переговоров в Минске

    Диабетикам назвали способ безопасно наслаждаться ягодами и фруктами

    Гонорары уехавшей из России Земфиры сократились в два раза

    Биржевая стоимость бензина Аи-92 достигла 66,6 тысячи рублей

    Балет из арабской страны выступит на сцене Большого театра

    Место уволенной из-за скандального видео дочери об СВО чиновницы занял ветеран СВО

    Синоптик предупредил о росте частоты и интенсивности ливней в России

    Захарова назвала экс-посла США Терминатором после его слов о Лаврове

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости