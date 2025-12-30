Фон дер Ляйен: Вступление Украины в ЕС является ключевой гарантией безопасности

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) является ключевой гарантией безопасности для Киева. Об этом написала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем аккаунте социальной сети X.

«В конечном счете, процветание украинского государства зависит от вступления в ЕС. Это также является ключевой гарантией безопасности само по себе», — отметила политик.

Фон дер Ляйен добавила, что вступление Украины в Евросоюз якобы принесет пользу другим странам объединения, сославшись на опыт предыдущих волн расширения.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мир на Украине может быть достигнут в течение нескольких недель, но для этого Киеву нужно будет пойти на компромисс по вопросу территорий. По словам политика, возможные территориальные уступки со стороны Киева должны быть подкреплены реальными, надежными гарантиями безопасности Украины со стороны западных стран, в том числе США.