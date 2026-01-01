Компания Трампа выпустит новую криптовалюту

Компания Трампа Trump Media выпустит новую криптовалюту для акционеров

Компания президента США Дональда Трампа Trump Media выпустит новую криптовалюту для своих акционеров, об этом сообщает Bloomberg.

Новый токен будет выпущен в партнерстве с криптобиржей Crypto.com и будет работать на блокчейне Cronos.

Каждый владелец ценных бумаг получит по одному токену за акцию, а также дополнительные вознаграждения, например, скидки на продукцию Trump Media.

Ранее стало известно, что состояние Трампа и его семьи выросло почти на 70 процентов менее чем за полтора года, оно оценивается в 6,8 миллиарда долларов. Основными источниками доходов стали криптовалюты, а также повышение стоимости Trump Media, которой принадлежит соцсеть Truth Social.