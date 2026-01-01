Реклама

Экономика
02:27, 1 января 2026Экономика

Компания Трампа выпустит новую криптовалюту

Компания Трампа Trump Media выпустит новую криптовалюту для акционеров
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Компания президента США Дональда Трампа Trump Media выпустит новую криптовалюту для своих акционеров, об этом сообщает Bloomberg.

Новый токен будет выпущен в партнерстве с криптобиржей Crypto.com и будет работать на блокчейне Cronos.

Каждый владелец ценных бумаг получит по одному токену за акцию, а также дополнительные вознаграждения, например, скидки на продукцию Trump Media.

Ранее стало известно, что состояние Трампа и его семьи выросло почти на 70 процентов менее чем за полтора года, оно оценивается в 6,8 миллиарда долларов. Основными источниками доходов стали криптовалюты, а также повышение стоимости Trump Media, которой принадлежит соцсеть Truth Social.

