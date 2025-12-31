Реклама

21:10, 31 декабря 2025Мир

Состояние Трампа и его семьи выросло на 70 процентов менее чем за полтора года

Bloomberg: Состояние Трампа и его семьи выросло на 70 % за полтора года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Состояние президента США Дональда Трампа и его семьи выросло почти на 70 процентов менее чем за полтора года, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его информации, сейчас объем средств у главы Белого дома и его родных оценивание в районе 6,8 миллиарда долларов. За 2025 год рост составил 282 миллиона долларов.

Основными источниками доходов Трампа и его семьи стали криптовалюты, а также повышение стоимости его компании Trump Media, которой принадлежит соцсеть Truth Social.

Ранее итальянская газета Il Giornale писала, что Трамп благоволит своему российскому коллеге Владимиру Путину из-за теплых отношений американского главы с олигархами из России.

