Bloomberg: Состояние Трампа и его семьи выросло на 70 % за полтора года

Состояние президента США Дональда Трампа и его семьи выросло почти на 70 процентов менее чем за полтора года, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его информации, сейчас объем средств у главы Белого дома и его родных оценивание в районе 6,8 миллиарда долларов. За 2025 год рост составил 282 миллиона долларов.

Основными источниками доходов Трампа и его семьи стали криптовалюты, а также повышение стоимости его компании Trump Media, которой принадлежит соцсеть Truth Social.

Ранее итальянская газета Il Giornale писала, что Трамп благоволит своему российскому коллеге Владимиру Путину из-за теплых отношений американского главы с олигархами из России.

