Мир
23:29, 1 января 2026

На Западе высказались о желании Европы наказать Путина

Эксперт Эпископос назвал ложь об отказе РФ от переговоров по Украине циничной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Противники мирного урегулирования по украинскому вопросу пытаются убедить Вашингтон в необходимости наказать российского президента Владимира Путина за якобы отказ от переговоров. И это говорит об их бесстыдстве, посетовал эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X.

«В стремлении заставить администрацию США наказать Путина за якобы отказ от переговоров, даже несмотря на то, что переговоры с Россией продолжаются и близки к заключению соглашения, скрыт мрачный цинизм», — отметил он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил о том, что европейцы не участвуют в мирном процессе по Украине, поскольку они одержимы идеей нанесения «стратегического поражения» России.

Ранее итальянский профессор Алессандро Орсини заявил, что постоянные изменения в плане по мирному урегулированию кризиса на Украине и встречи украинского лидера Владимира Зеленского с главами государств свидетельствуют о скорой капитуляции Киева.

В свою очередь, эксперт Василий Кашин высказал мнение, что Владимир Зеленский хочет стать классическим диктатором прифронтового государства времен холодной войны, так как это позволит сделать его в глазах Запада безальтернативным лидером.

