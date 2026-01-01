Стала известна причина пожара на горнолыжном курорте в Швейцарии

Посол Италии Корнадо: Причиной пожара на курорте в Швейцарии стала петарда

Причиной пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии стала петарда, из-за которой загорелся потолок. Об этом заявил посол Италии в Берне Джанлоренцо Корнадо в эфире телеканала Tg2.

«Инцидент произошел из-за петарды, брошенной в подвесной потолок, который загорелся», — сообщил он. По словам дипломата, установить личности жертв затруднительно из-за серьезных ожогов.

1 января в баре Le Constellation на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии произошел пожар. По информации полиции, около 100 человек пострадали, большинство из них находятся в тяжелом состоянии. Около 40 человек не выжили. Данные о том, есть ли граждане России среди пострадавших, пока отсутствуют.