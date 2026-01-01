Реклама

Стало известно о состоянии сотни пострадавших на горнолыжном курорте в Швейцарии

Reuters: Пострадавшие при пожаре в Швейцарии находятся в тяжелом состоянии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Harold Cunningham / Getty Images

Большинство пострадавших во время пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана на юго-западе Швейцарии находятся в тяжелом состоянии. Об этом передает Reuters со ссылкой на главу полиции кантона Фредерика Гислера.

«По нашим подсчетам, около 100 человек получили ранения, большинство из них серьезные, и, к сожалению, десятки человек считаются погибшими», — говорится в сообщении.

Сообщается, что установить личности жертв затруднительно из-за сильных ожогов. Пострадавшие были доставлены в больницы в Сьоне, Лозанне, Женеве и Цюрихе.

1 января в баре Le Constellation на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии произошел пожар, около 40 человек не выжили. Представители власти в Швейцарии заявили, что некоторые из жертв являются гражданами других стран. Информация о том, есть ли россияне среди пострадавших, пока отсутствует.

