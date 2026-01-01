Десятки человек стали жертвами взрыва в баре на горнолыжном курорте

Около 40 человек погибли при пожаре на курорте Кран-Монтана в Швейцарии

Около 40 человек стали жертвами взрыва и пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана на юго-западе Швейцарии, сообщает радиостанция Rhône FM.

По ее данным, около 01:30 по местному времени 1 января в баре Le Constellation в самом центре курорта вспыхнул пожар после «одного или нескольких» взрывов. Отмечается, что ранения получили около 100 человек, которые в момент ЧП находились в баре и участвовали в новогодних торжествах.

Полиция кантона Вале подтвердила, что есть жертвы. Причина взрыва пока официально не установлена. Местный житель рассказал радиостанции, что молодежь традиционно отмечает Новый год в барах Кран-Монтаны, где часто запускают фейерверки.

Швейцарские власти заявили, что произошедшее рассматривается как пожар, а не как нападение или теракт, заявляет Sky News. Издание Blick добавило, что причиной мог стать запуск пиротехнических изделий.

Власти также заявили, что некоторые из жертв являются гражданами других стран. Посольство России в Швейцарии сообщило ТАСС, что пока не получало информацию, есть ли россияне среди пострадавших. «Уточняем информацию через местные власти и отельеров», — добавили в пресс-службе посольства.

В январе 2025 года мощный пожар произошел в Турции в отеле Grand Kartal. Огонь вспыхнул на кухне ресторана, причиной возгорания стал неисправный электрогриль. Жертвами стали 78 человек.

