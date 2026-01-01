Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:54, 1 января 2026Мир

Десятки человек стали жертвами взрыва в баре на горнолыжном курорте

Около 40 человек погибли при пожаре на курорте Кран-Монтана в Швейцарии
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valais Cantonal Police / Anadolu / Getty Images

Около 40 человек стали жертвами взрыва и пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана на юго-западе Швейцарии, сообщает радиостанция Rhône FM.

По ее данным, около 01:30 по местному времени 1 января в баре Le Constellation в самом центре курорта вспыхнул пожар после «одного или нескольких» взрывов. Отмечается, что ранения получили около 100 человек, которые в момент ЧП находились в баре и участвовали в новогодних торжествах.

Полиция кантона Вале подтвердила, что есть жертвы. Причина взрыва пока официально не установлена. Местный житель рассказал радиостанции, что молодежь традиционно отмечает Новый год в барах Кран-Монтаны, где часто запускают фейерверки.

Швейцарские власти заявили, что произошедшее рассматривается как пожар, а не как нападение или теракт, заявляет Sky News. Издание Blick добавило, что причиной мог стать запуск пиротехнических изделий.

Власти также заявили, что некоторые из жертв являются гражданами других стран. Посольство России в Швейцарии сообщило ТАСС, что пока не получало информацию, есть ли россияне среди пострадавших. «Уточняем информацию через местные власти и отельеров», — добавили в пресс-службе посольства.

В январе 2025 года мощный пожар произошел в Турции в отеле Grand Kartal. Огонь вспыхнул на кухне ресторана, причиной возгорания стал неисправный электрогриль. Жертвами стали 78 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно новое обстоятельство удара ВСУ по Херсонской области

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Россиянам напомнили о самом коротком рабочем месяце в году

    Число погибших при ударе ВСУ в Херсонской области возросло

    В Херсонской области объявили дни траура из-за удара ВСУ по кафе в Хорлах

    Россияне встретили Новый год в темноте и без еды из-за застрявшего в снегу поезда

    Бывший футболист «Спартака» заявил о неготовности покупать дешевый хлеб

    В Турции указали на важную деталь попытки атаки на резиденцию Путина

    Десятки человек стали жертвами взрыва в баре на горнолыжном курорте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok