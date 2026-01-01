Трамп раскрыл свое пожелание на Новый год

Трамп заявил, что желает в Новом году мира на земле

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что желает в Новом году мира на земле. Его слова приводит New York Post.

«Мир на земле», — заявил американский лидер в ответ на соответствующий вопрос представителей СМИ.

Глава США встречает Новый год в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде.

Ранее стало известно, что состояние Трампа и его семьи выросло почти на 70 процентов менее чем за полтора года. Сейчас объем средств у главы Белого дома и его родных оценивается в районе 6,8 миллиарда долларов. За 2025 год рост составил 282 миллиона долларов.