Собственникам загородной недвижимости назвали причины для штрафов в 2026 году

Юрист Локтионова: Выявление заброшенных земель в 2026 году будет проходить проще

Главная тенденция 2026 года будет заключаться в цифровизации государственного надзора и увеличении размеров административных взысканий для собственников загородной недвижимости, предупредила юрист, эксперт по садоводству и землепользованию Надежда Локтионова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала причины для штрафов.

В 2026 году Росреестр планирует активно использовать спутниковые снимки и данные беспилотников для выявления нарушений земельного законодательства, сообщила юрист. Процедуры выявления самовольного занятия чужой земли будут проходить достаточно просто, без выезда инспекторов на местность, уточнила эксперт. То же самое касается заброшенных земель, например, когда участок зарос сорной травой, кустарником, не используется по целевому назначению, добавила она.

С 1 марта 2025 года для освоения садовых участков предусмотрен трехлетний срок с момента их приобретения, рассказала Локтионова. Если за этот период земля не использовалась собственником по целевому назначению, то для него предусмотрен штраф согласно статье 8.8 КоАП РФ, указала она. Если кадастровая стоимость земельного участка не определена, то для граждан это 10-20 тысяч рублей, для должностных лиц — 20-50 тысяч рублей, для юридических — 100-200 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость определена, то гражданин должен возместить от 0,5 до 1 процента от нее, но не менее 10 тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц сумма штрафа выше — 1-1,5 и 1,5-2 процента соответственно.

По словам юриста, неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, если обязанность по его использованию в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом, также влечет наложение административного штрафа. Если его кадастровая стоимость не определена, то для граждан это 20-50 тысяч рублей, для должностных лиц — 50-100 тысяч рублей, для юридических — 400-700 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость определена, то гражданин должен выплатить от 1 до 1,5 процента от нее, но не менее 20 тысяч рублей, а должностные и юридические лица — 1,5-2 и 3-5 процента соответственно.

Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей Надежда Локтионова юрист

За самовольное занятие чужого земельного участка могут привлечь по статье 7.1 КоАП РФ, предостерегла эксперт. Если кадастровая стоимость не определена, то гражданину грозит штраф в размере 5-10 тысяч рублей, должностному лицу — 20-50 тысяч рублей, юридическому —100-200 тысяч рублей. В противном случае для граждан это от 1 до 1,5 процента от кадастровой стоимости, но не менее 5 тысяч рублей, для должностных и юридических лиц — 1,5-2 и 2-3 процента соответственно.

Ранее депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предупредил россиян о рисках приобретения дачи зимой. Он отметил, что в это время года можно не заметить скрытые проблемы объекта.

